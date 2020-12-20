Співачка Анна Седокова показала нове фото на радість шанувальникам
Як передає Politeka, на своїй сторінці в Instagram співачка розмістила фото, на якому в білому обтягуючому одязі ефектно розляглася в кріслі Снігової королеви, в волю давши насолодитися всім своєю видатною фігурою.
Седокова закрила очі і підняла руки, очевидно в такій драматичній позі вона вирішила відпочити від зйомок.
А в підписі до знімка Анна повідомила всім, що обожнює працювати в неділю. Чи був це сарказм, чи так насправді - залишилося загадкою.
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"Обожнюю працювати в неділю ! А ти?",- написала зірка.
До слова, днями Седокова відзначала день народження. 16 грудня їй виповнилося 38 років. Анна багатодітна мама, у неї троє дітей, які народжені від різних чоловіків і з усіма вона розійшлася. Зараз артистка перебуває в черговому шлюбі з 28-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який, між іншим, на цілих 10 років молодший співачки. Незважаючи на це, пара щаслива.
Раніше ми повідомляли, що Седокова прогулялася в пікантному вигляді по жвавому місту, виблискуючи не тільки блискітками, але і своїми грудьми. Вона позувала на камеру з незворушним виразом обличчя на тлі московських видів. В описі виконавиця розповіла про свої переживання через гостру критику.
Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках
А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти
Також Politeka повідомляла, що Седокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає