Певица Анна Седокова показала новое фото на радость воздыхателям

Как передает Politeka, на своей странице в Инстаграм певица разместила фото, на котором в белых обтягивающих одеждах эффектно разлеглась в кресле снежной королевы, в волю дав насладиться всем своей выдающейся фигурой.

Седокова закрыла глаза и приподняла руки, очевидно в такой драматической позе она решила отдохнуть от съёмок.

А в подписи к снимку Анна сообщила всем, что обожает работать в воскресенье. Был ли это сарказм, или так на самом деле - осталось загадкой.

"Обожаю работать в воскресенье ! А ты?", - написала звезда.

К слову, на днях Седокова отмечала день рождения. 16 декабря ей исполнилось 38 лет. Анна многодетная мама, у нее трое детей, которые рождены от разных мужчин и со всеми она разошлась. Сейчас артистка состоит в очередном браке с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который, между прочим, на целых 10 лет младше певицы. Несмотря на это, пара счастлива.

Ранее мы сообщали, что Седокова прогулялась в пикантном виде по оживленному городу, сверкая не только блестками, но и своей грудью. Она позировала на камеру с невозмутимым выражением лица на фоне московских видов. В описании исполнительница рассказала о своих переживаниях из-за острой критики.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

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