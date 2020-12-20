Американська модель Ебігейл Рэтчфорд зважилася на рекламну зйомку білизни, зовсім не приховуючи гідності
Молода знаменитість звикла брати участь в самих різних фотосесіях, які демонструють її тіло у всій красі. При цьому дівчина також не приховує фігуру, приймаючи вельми спокусливі пози на зйомках. Ебі є моделлю, яка рекламує трендову білизну і тому не боїться показати трохи зайвого.
Зокрема, Ретчфорд охоче показує сідниці або бюст в мереживах і крутячись перед камерою. Цього разу Ебі підкреслила саме п'яту точку, повернувшись спиною до об'єктиву і роблячи акцент виключно на даній частині тіла.
Брюнетка також не стала доповнювати образ зайвими деталями, щоб не відволікати увагу від акуратних синіх мережив і підв'язок їм в тон.
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Ми також писали, що дівчина почала рекламувати нижню білизну популярних брендів кілька років тому і прославилася досить швидко. Тепер Ебі також почала зніматися для чоловічих журналів, кадри зі зйомки також потрапили в мережу і швидко набрали сотні коментарів на адресу Ретчфорд.
Зокрема, мова про фото в душовій кабінці, де сама модель позувала намочивши тіло і прикрившись тільки тоненькими ниточками нижньої білизни. Завдяки ракурсу з боку, Ебі також змогла прикрити бюст.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"