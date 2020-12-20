Американська модель Ебігейл Рэтчфорд зважилася на рекламну зйомку білизни, зовсім не приховуючи гідності

Молода знаменитість звикла брати участь в самих різних фотосесіях, які демонструють її тіло у всій красі. При цьому дівчина також не приховує фігуру, приймаючи вельми спокусливі пози на зйомках. Ебі є моделлю, яка рекламує трендову білизну і тому не боїться показати трохи зайвого.

Зокрема, Ретчфорд охоче показує сідниці або бюст в мереживах і крутячись перед камерою. Цього разу Ебі підкреслила саме п'яту точку, повернувшись спиною до об'єктиву і роблячи акцент виключно на даній частині тіла.

Брюнетка також не стала доповнювати образ зайвими деталями, щоб не відволікати увагу від акуратних синіх мережив і підв'язок їм в тон.

"💘 💘Дама нашого серця; богиня🖤 🔥; дуже красиво🔥 🔥; абсолютне приголомшливе видовище❤️; ооооо! 😋Amazinggg !! 💋 💕 💋 ; подаруйте свободу цим дівчаткам; ти можеш бути поруч зі мною 😉; ідеальні мрії😍;абсолютно приголомшлива, чудова і бездоганна Малятко. 🔥 ; Супер Топ-модель👏; Любіть свої нейлонові ноги!».

Ми також писали, що дівчина почала рекламувати нижню білизну популярних брендів кілька років тому і прославилася досить швидко. Тепер Ебі також почала зніматися для чоловічих журналів, кадри зі зйомки також потрапили в мережу і швидко набрали сотні коментарів на адресу Ретчфорд.

Зокрема, мова про фото в душовій кабінці, де сама модель позувала намочивши тіло і прикрившись тільки тоненькими ниточками нижньої білизни. Завдяки ракурсу з боку, Ебі також змогла прикрити бюст.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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