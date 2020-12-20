Американская модель Эбигейл Рэтчфорд решилась на рекламную съемку белья, совсем не скрывая достоинства

Молодая знаменитость привыкла принимать участие в самых разных фотосессиях, которые демонстрируют ее тело во всей красе. При этом девушка также не скрывает фигуру, принимая весьма соблазнительные позы на съемках. Эби является моделью, которая рекламирует трендовое белье и поэтому не боится показать немного лишнего.

В частности, Рэтчфорд охотно показывает ягодицы или бюст в кружевах и крутясь перед камерой. В этот раз Эби подчеркнула именно пятую точку, повернувшись спиной к объективу и делая акцент исключительно на данной части тела.

Брюнетка также не стала дополнять образ лишними деталями, чтобы не отвлекать внимание от аккуратных синих кружев и подвязок им в тон.

«💘💘 Дама нашего сердца; Богиня 🖤🔥; очень красиво 🔥🔥; Абсолютное потрясающее зрелище ❤️; Ооооо! 😋Amazinggg !! 💋💕💋; подарите свободу этим девочкам; Ты можешь быть рядом со мной 😉; Идеальные мечты😍;Абсолютно потрясающая, великолепная и безупречная малышка. 🔥; Супер топ-модель👏; Любите свои нейлоновые ноги!».

Мы также писали, что девушка начала рекламировать нижнее белье популярных брендов несколько лет назад и прославилась довольно быстро. Теперь Эби также начала сниматься для мужских журналов, кадры со съемки также попали в сеть и быстро набрали сотни комментариев в адрес Рэтчфорд.

В частности, речь о фото в душевой кабинке, где сама модель позировала намочив тело и прикрывшись только тоненькими ниточками нижнего белья. Благодаря ракурсу со стороны, Эби также смогла прикрыть бюст.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"