Українська актриса Ольга Сумська поділилася рецептом оригінального новорічного салату
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інстаграм актриса розповіла, як приготувати «Сирні мандаринки», які чудово підійдуть до святкового столу.
Страва відрізняється дуже цікавою, оригнальною подачею. При цьому складається з простих інгрідієнтів. У її приготуванні також нема нічого складного.
Для цього знадобиться:
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- відварена морква,
- зварені вкруту яйця,
- сир на ваш смак твердий або плавлений,
- часник,
- зелень,
- сіль,
- перець,
- майонез або густа сметана
Спосіб приготування:
Натерти на мілку терку відварену моркву, окремо тремо також на мілку терку - сир, яйця, зубчик часнику.
Дрібно нарізаємо зелень, додаємо сіль і перець, далі три столові ложки майонезу або густої сметани. Все ретельно перемішуємо.
З сирної маси формуємо кульки. Далі їх огортаємо натертою морквою, формуючи у вигляді мандаринки.
Прикрашаємо листочками лавру, імітуючи листочок мандаринки.
«Салат має дуже ніжний смак», - запевняє артистка.
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