Українська актриса Ольга Сумська поділилася рецептом оригінального новорічного салату

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інстаграм актриса розповіла, як приготувати «Сирні мандаринки», які чудово підійдуть до святкового столу.

Страва відрізняється дуже цікавою, оригнальною подачею. При цьому складається з простих інгрідієнтів. У її приготуванні також нема нічого складного.

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  • відварена морква,
  • зварені вкруту яйця,
  • сир на ваш смак твердий або плавлений,
  • часник,
  • зелень,
  • сіль,
  • перець,
  • майонез або густа сметана

Спосіб приготування:

Натерти на мілку терку відварену моркву, окремо тремо також на мілку терку - сир, яйця, зубчик часнику.

Дрібно нарізаємо зелень, додаємо сіль і перець, далі три столові ложки майонезу або густої сметани. Все ретельно перемішуємо.

З сирної маси формуємо кульки. Далі їх огортаємо натертою морквою, формуючи у вигляді мандаринки.

Прикрашаємо листочками лавру, імітуючи листочок мандаринки.

«Салат має дуже ніжний смак», - запевняє артистка.

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