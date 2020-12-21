Українська актриса Ольга Сумська поділилася рецептом оригінального новорічного салату

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інстаграм актриса розповіла, як приготувати «Сирні мандаринки», які чудово підійдуть до святкового столу.

Страва відрізняється дуже цікавою, оригнальною подачею. При цьому складається з простих інгрідієнтів. У її приготуванні також нема нічого складного.

Для цього знадобиться:

відварена морква,

зварені вкруту яйця,

сир на ваш смак твердий або плавлений,

часник,

зелень,

сіль,

перець,

майонез або густа сметана

Спосіб приготування:

Натерти на мілку терку відварену моркву, окремо тремо також на мілку терку - сир, яйця, зубчик часнику.

Дрібно нарізаємо зелень, додаємо сіль і перець, далі три столові ложки майонезу або густої сметани. Все ретельно перемішуємо.

З сирної маси формуємо кульки. Далі їх огортаємо натертою морквою, формуючи у вигляді мандаринки.

Прикрашаємо листочками лавру, імітуючи листочок мандаринки.

«Салат має дуже ніжний смак», - запевняє артистка.

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