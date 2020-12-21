Украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом оригинального новогоднего салата

Как передает Politeka.net на своей страничке в Инстаграм актриса рассказала, как приготовить «Сырные мандаринки», которые прекрасно подойдут к праздничному столу.

Блюдо отличается очень интересной, оригинальной подачей. При этом состоит из простых ингридиентов. В ее приготовлении также нет ничего сложного.

Для этого понадобится:

отварная морковь,

сваренные вкрутую яйца,

сыр на ваш вкус твердый или плавленый,

чеснок,

зелень,

соль,

перец,

майонез или густая сметана

Способ приготовления:

Натереть на мелкую терку отварную морковь, отдельно трем также на мелкую терку - сыр, яйца, зубчик чеснока.

Мелко нарезаем зелень, добавляем соль и перец, три столовые ложки майонеза или густой сметаны. Все тщательно перемешиваем.

Из творожной массы формируем шарики. Далее их окутываем натертой морковью, формируя в виде мандаринки.

Украшаем листочками лавра, имитируя листик мандаринки.

«Салат имеет очень нежный вкус», - уверяет артистка.

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