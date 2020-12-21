Украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом оригинального новогоднего салата
Как передает Politeka.net на своей страничке в Инстаграм актриса рассказала, как приготовить «Сырные мандаринки», которые прекрасно подойдут к праздничному столу.
Блюдо отличается очень интересной, оригинальной подачей. При этом состоит из простых ингридиентов. В ее приготовлении также нет ничего сложного.
Для этого понадобится:
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- отварная морковь,
- сваренные вкрутую яйца,
- сыр на ваш вкус твердый или плавленый,
- чеснок,
- зелень,
- соль,
- перец,
- майонез или густая сметана
Способ приготовления:
Натереть на мелкую терку отварную морковь, отдельно трем также на мелкую терку - сыр, яйца, зубчик чеснока.
Мелко нарезаем зелень, добавляем соль и перец, три столовые ложки майонеза или густой сметаны. Все тщательно перемешиваем.
Из творожной массы формируем шарики. Далее их окутываем натертой морковью, формируя в виде мандаринки.
Украшаем листочками лавра, имитируя листик мандаринки.
«Салат имеет очень нежный вкус», - уверяет артистка.
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