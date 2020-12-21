У Дніпропетровській області під час руху загорівся автобус з пасажирами

Подія сталася на трасі Дніпро – Кривий Ріг (М-04). В ГУ ДСНС у Дніпропетровській області зазначили, що під час інциденту в салоні перебувало 7 пасажирів і водій.

Прибулі на місце НП рятувальники, встановили, що загоряння сталося в моторному відсіку автобуса БАЗ-А079 "Еталон". Всі пасажири покинули салон транспортного засобу до їх приїзду і залишилися живими.

Вогнем знищено автобус на площі 21 м.кВ. до гасіння було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки ГУ.

На опублікованих кадрах можна побачити, що автобус палає на дорозі - чорний дим вкрив все навколо, піднімаючись до неба. Вогонь був досить масштабний і суттєво пошкодив транспортний засіб - від нього практично нічого не залишилося, знищено все покриття і салон всередині.

Також раніше повідомлялося, що в Харкові почав диміти автобус з пасажирами. Увечері пасажири подумали, що щось горить і попросили водія зупинитися.

Чоловік ніяк не реагував, поки люди не почали кричати "зупиніть". Одному з пасажирів стало погано-водій зупинив автобус, відкрив двері і дим вивітрився. Далі автобус продовжив рух до кінцевої зупинки.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.