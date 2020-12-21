В Днепропетровской области во время движения загорелся автобус с пассажирами

Происшествие произошло на трассе Днепр – Кривой Рог (М-04). В ГУ ДСНС в Днепропетровской области отметили, что во время инцидента в салоне находилось 7 пассажиров и водитель.

Прибывшие на место ЧП спасатели, установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон". Все пассажиры покинули салон транспортного средства до их приезда и остались живы.

Огнем уничтожено автобус на площади 21 м. кв. К тушению были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что автобус пылает на дороге - черный дым укрыл все вокруг, поднимаясь к небу. Огонь был довольно масштабный и существенно повредил транспортное средство - от него практически ничего не осталось, уничтожено все покрытие и салон внутри.

Также ранее сообщалось, что в Харькове начал дымить автобус с пассажирами. Вечером пассажиры подумали, что что-то горит и попросили водителя остановиться.

Мужчина никак не реагировал, пока люди не начали кричать "Остановите". Одному из пассажиров стало плохо - водитель остановил автобус, открыл двери и дым выветрился. Далее автобус продолжил движение до конечной остановки.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.