Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає сприятливе закінчення 2020 року

Всього фахівець виділив чотирьох щасливчиків року, що минає, передає Slovofraza.



Діва

Народжені під цим знаком повинні знайти час для відпочинку. Глоба рекомендує трохи розслабитися, оскільки в період з 21 по 27 грудня у вас буде ослаблено біополе.

Астролог запевняє, що завидне везіння з головою накриє творчих представників знака.



Вам вдасться примножити свої фінанси і порішати всі негаразди на роботі. Везіння у вас почнеться і в особистому житті: самотні Діви можуть зустріти людину, яку вони так довго шукали. Сімейним представникам цього знака Глоба пророкує ідилію у відносинах.



Терези

Глоба запевняє, що для вас настав момент, коли потрібно розібратися з усіма проблемами, які встигли накопичитися. Астролог радить розібратися з боргами і домашніми справами, і тільки тоді ви зможете розраховувати на прихильність зірок.

Козоріг



Представники цього знака Зодіаку повинні приділити більше уваги важливим завданням і не розмінюватися на дрібниці. Глоба запевняє, що вас чекатиме велика удача. Козерогам варто проявити наполегливість у всіх справах, оскільки доля буде на вашому боці. Вірте в успіх і не відкладайте нічого на потім.



Риби

А ось народжених під цим знаком Зодіаку чекає казкове особисте життя. Більш того, удача не обійде стороною і ваші фінанси. Останні тижні грудня вам потрібно провести в романтичній обстановці, але і не забувати про роботу, оскільки вас чекає успіх у всіх починаннях.





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