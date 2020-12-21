Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет благоприятное окончание 2020 года

Всего специалист выделил четырех счастливчиков уходящего года, передает Slovofraza.



Дева

Рожденные под этим знаком должны найти время для отдыха. Глоба рекомендует немного расслабиться, поскольку в период с 21 по 27 декабря у вас будет ослаблено биополе.

Астролог уверяет, что завидное везение с головой накроет творческих представителей знака.



Вам удастся преумножить свои финансы и порешать все неурядицы на работе. Везение у вас начнется и в личной жизни: одинокие Девы могут встретить человека, которого они так долго искали. Семейным представителям этого знака Глоба пророчит идиллию в отношениях.



Весы



Глоба уверяет, что для вас наступил момент, когда нужно разобраться со всеми проблемами, которые успели накопиться. Астролог советует разобраться с долгами и домашними делами, и только тогда вы сможете рассчитывать на благосклонность звезд.

Козерог



Представители этого знака Зодиака должны уделить больше внимания важным задачам и не размениваться по мелочах. Глоба уверяет, что вас будет ждать большая удача. Козерогам стоит проявить настойчивость во всех делах, поскольку судьба будет на вашей стороне. Верьте в успех и не откладывайте ничего на потом.



Рыбы

А вот рожденных под этим знаком Зодиака ждет сказочная личная жизнь. Более того, удача не обойдет стороной и ваши финансы. Последние недели декабря вам нужно провести в романтической обстановке, но и не забывать о работе, поскольку вас ждет успех во всех начинаниях.



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