22 грудня православні святкують день Зачаття Пресвятої Діви Марії

Це свято також називають як День святої Анни.

У народі цей день називають також днем народження Сонця, адже він припадає на зимове сонцестояння, після чого дні стають довшими, а ночі – коротше. Існує навіть приказка:"у день Анни світловий день додається на горобиний скок".



У цей день прийнято молиться про народження дітей, здоров'я матері і дитини при пізньому материнстві, про лікування від безпліддя і про всяку сімейну потребу.

Вірянам в цей день бажано сходити до церкви.

Заборонялося лаятися, пліткувати, сваритися з оточуючими. Також вважається, що в цей день не можна виходити з дому одним ввечері або вночі. Не можна шити, в'язати і вишивати.

Народні прикмети в цей день Після Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.

Ясне сонце - на Новий рік буде сильний мороз; якщо похмуро, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.

Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.

Яка Анна до нічки, така зима в весноньку.

Якщо іній покриває дерева, то це провісник хорошого врожаю.

Якщо йде дощ - вся весна буде дощовою.

Тихий і безвітряний день - на урожай фруктів.

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