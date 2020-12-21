22 грудня православні святкують день Зачаття Пресвятої Діви Марії
Це свято також називають як День святої Анни.
У народі цей день називають також днем народження Сонця, адже він припадає на зимове сонцестояння, після чого дні стають довшими, а ночі – коротше. Існує навіть приказка:"у день Анни світловий день додається на горобиний скок".
У цей день прийнято молиться про народження дітей, здоров'я матері і дитини при пізньому материнстві, про лікування від безпліддя і про всяку сімейну потребу.
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Вірянам в цей день бажано сходити до церкви.
Заборонялося лаятися, пліткувати, сваритися з оточуючими. Також вважається, що в цей день не можна виходити з дому одним ввечері або вночі. Не можна шити, в'язати і вишивати.
Народні прикмети в цей день
- Після Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.
- Ясне сонце - на Новий рік буде сильний мороз; якщо похмуро, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.
- Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.
- Яка Анна до нічки, така зима в весноньку.
- Якщо іній покриває дерева, то це провісник хорошого врожаю.
- Якщо йде дощ - вся весна буде дощовою.
- Тихий і безвітряний день - на урожай фруктів.
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