22 декабря православные празднуют день зачатия Пресвятой Девы Марии
Этот праздник также именуют как День святой Анны.
В народе этот день называют также днем рождения солнца, ведь он приходится на зимнее солнцестояние, после чего дни становятся длиннее, а ночи – короче. Существует даже поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный скок".
В этот день принято молится о рождении детей, здоровье матери и ребенка при позднем материнстве, об излечении от бесплодия и о всякой семейной нужде.
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Верующим в этот день желательно сходить в церковь.
Запрещалось ругаться, сплетничать, ссориться с окружающими. Также считается, что в этот день нельзя выходить из дома одним вечером или ночью. Нельзя шить, вязать и вышивать.
Народные приметы в этот день
- После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.
- Ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз; если пасмурно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.
- Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.
- Какая Анна к ночке, такая зима в весноньку.
- Если иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.
- Если идет дождь – вся весна будет дождливой.
- Тихий и безветренный день – на урожай фруктов.
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