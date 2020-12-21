22 декабря православные празднуют день зачатия Пресвятой Девы Марии

Этот праздник также именуют как День святой Анны.

В народе этот день называют также днем рождения солнца, ведь он приходится на зимнее солнцестояние, после чего дни становятся длиннее, а ночи – короче. Существует даже поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный скок".



В этот день принято молится о рождении детей, здоровье матери и ребенка при позднем материнстве, об излечении от бесплодия и о всякой семейной нужде.

Верующим в этот день желательно сходить в церковь.

Запрещалось ругаться, сплетничать, ссориться с окружающими. Также считается, что в этот день нельзя выходить из дома одним вечером или ночью. Нельзя шить, вязать и вышивать.

Народные приметы в этот день После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

Ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз; если пасмурно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.

Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.

Какая Анна к ночке, такая зима в весноньку.

Если иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.

Если идет дождь – вся весна будет дождливой.

Тихий и безветренный день – на урожай фруктов.

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