У Москві помер відомий радянський драматург, письменник і сценарист Олександр Курляндський

Олександру було 82 роки. Діти його просто обожнювали, адже Курляндський був одним з творців знаменитого радянського мультсеріалу "Ну, постривай" та подарував світу "Повернення блудного папуги".

Інформацію про смерть Курляндського підтвердили його родичі, пише "Ехо Москви". Також про це написав у Facebook сценарист і літератор Михайло Ліпскеров.

Поки причини смерті Олександра Курляндського невідомі.

Зазначимо, Олександр Курляндський відомий як один з творців культових радянських мультфільмів, серед яких " Ну, постривай!", "Повернення блудного папуги" і "Весела карусель".

Крім цього, він був автором гумористичних оповідань. За мотивами кількох з них були створені епізоди знаменитого дитячого кіножурналу "Єралаш". Він також писав і для дорослих (пародійний бойовик "Тринадцята ніжка Буша", книга "Таємниці кремлівських підземель").

До всього іншого Курляндський-лауреат ряду престижних в СРСР і Росії премій, серед яких "Золоте теля", "Премія клубу 12 стільців", "Літературна Газета". Його фільмографія налічує понад 60 робіт.

Разом з ним пішла ціла епоха, про що пишуть користувачі мережі. Багато-хто в коментарях сумують і не можуть повірити в смерть письменника: "Міша, я в шоці!!!! Як це?????!!!!! Не можу повірити!", "Мої співчуття", "паскудний рік продовжує збирати урожай ", "щирі співчуття", "співчуваю і сумую".



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