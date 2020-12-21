В Москве умер известный советский драматург, писатель и сценарист Александр Курляндский

Александру было 82 года. Дети его просто обожали, ведь Курляндский был одним из создателей знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди" и подарил миру "Возвращение блудного попугая".

Информацию о смерти Курляндского подтвердили его родственники, пишет "Эхо Москвы". Также об этом написал в Facebook сценарист и литератор Михаил Липскеров.

Пока причины смерти Александра Курляндского неизвестны.

Отметим, Александр Курляндский известен как один из создателей культовых советских мультфильмов, среди которых "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая" и "Веселая карусель".

Помимо этого, он был автором юмористических рассказов. По мотивам нескольких из них были созданы эпизоды знаменитого детского киножурнала "Ералаш". Он также писал и для взрослых (пародийный боевик "Тринадцатая ножка Буша", книга "Тайны кремлёвских подземелий").

Ко всему прочему Курляндский – лауреат ряда престижных в СССР и России премий, среди которых "Золотой теленок", "Премия клуба 12 стульев", "Литературная Газета". Его фильмография насчитывает более 60 работ.

Вместе с ним ушла целая эпоха, о чем пишут пользователи сети. Многие в комментариях скорбят и не могут поверить в смерть писателя: "Миша, я в шоке!!!! Как это?????!!!!! Не могу поверить!", "Мои сболезнования", "паскудный год продолжает собирать урожай", "Искренние соболезнования ", "Соболезную и скорблю".



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