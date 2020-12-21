Британська актриса Розалінд Найт, яка знялася в серіалі "Шерлок", померла у віці 87 років

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомило британське видання "Metro"з посиланням на сім'ю актриси.



Розалінд Найт померла в суботу, 19 грудня. Причина смерті не повідомляється.

Актриса виконала епізодичні ролі в таких серіалах, як» Дурням щастить«,» Пригоди Шерлока Холмса«,» Пуаро«,» Дживс і Вустер«,» Чисто англійські вбивства«,» Міс Марпл «і»Корона".







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Артиста не стало на 66-році життя.

Олександр Жилінський був автором пісень, які виконували Микола Караченцов, Валентина Толкунова, Таїсія Повалій та багато інших.



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Буллок відомий як перший виконавець ролі мисливця за головами Боби Фетта в трилогії "Зоряних воєн".

З 1958 року актор знявся в понад 110 фільмів.

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