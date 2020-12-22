Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи вразила пружністю свого живота

Зірка показала апетитні форми у всій красі, вразивши красою, пише Politeka.net.

Зараз модель вагітна, але користувачі мережі постійно згадують її форми до цього.

Так, красуня позувала в красивому топі, який оголив її плоский і пружний животик. Саме від такої гідності не можна було відвести погляд. Пружний прес і тонка талія виглядали чудово і вражали красою. Здавалося, ніби "загралася крихітка".

Модель також позувала в синіх джинсах, які злегка вільно сиділи на стегнах.

У топі були розстебнуті кілька ґудзиків, а з декольте здався бюст без білизни. На шиї блищали красиві прикраси, що стало відмінним завершенням образу.

Емілі стояла, тримаючи в руці чашку кави.

За п'ять годин пост зібрав понад 50 лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи одягла чорну маєчку, яка обтягнула її груди. Майка мала крій "під горло", зверху неї красуня одягла блискучий ланцюжок з кулончиком.

Зірка позувала в спідниці на високій посадці. Тканина вбрання обтягнула струнку талію і при цьому можна було помітити і пружні сідниці, що випирають.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала в сукні з великим декольте і без білизни. Красуня залишила розпущеним волосся, а образ доповнила легким мейкапом. Дівчина трохи відвела погляд від камери, заманюючи найпікантнішим.

Фанати поставили кілька десятків лайків, захоплюючись спокусливістю моделі.

Нагадавши, розкішна Емілі Ратаковскі засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною

А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковскі "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі ледь втримала купальник на своїх "неслухняних" формах