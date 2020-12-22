Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила упругостью своего живота

Звезда показала аппетитные формы во всей красе, впечатлив красотой, пишет Politeka.net.

Сейчас модель беременна, но пользователи сети постоянно вспоминают ее формы до этого.

Так, красотка позировала в красивом топе, который оголил ее плоский и упругий животик. Именно от такого достоинства нельзя было отвести взгляд. Упругий пресс и тонкая талия выглядели восхитительно и впечатляли красотой. Казалось, будто "заигралась крошка".

Модель также позировала в синих джинсах, которые слегка свободно сидели на бедрах.

В топе были расстегнуты несколько пуговиц, а из декольте показался бюст без белья. На шее блестели красивые украшения, что стало отличным завершением образа.

Эмили стояла, держа в руке чашку кофе.

За пять часов пост собрал более 50 лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски надела черную маечку, которая обтянула ее грудь. Майка имела крой "под горло", сверху нее красотка надела сверкающую цепочку с кулончиком.

Звезда позировала в юбке на высокой посадке. Ткань наряда обтянула стройную талию и при этом можно было заметить и выпирающие упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в платье с большим декольте и без белья. Красотка оставила распущенными волосы, а образ дополнила легким мейкапом. Девушка немного отвела взгляд от камеры, завлекая самым пикантным.

Фанаты поставили несколько десятков лайков, восхищаясь соблазнительностью модели.

Напомним, роскошная Эмили Ратаковски засветила аппетитный бюст под прозрачной тканью

А еще Politeka писала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте

Также Politeka сообщала, что Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах