Українському оперному співакові, воїну і захиснику України сьогодні могло б виповниться 46 років

Як передає Politeka.net, пам'ять полеглого на фронті Василя Сліпака вшанував Святослав Вакарчук на своїй сторінці в Facebook.



Все життя Василя було пов'язане зі співом. Дев'ятирічним хлопчиком він почав співати у Львівській державній академічній хоровій капелі "Дударик".

Його голос дозволив йому розпочати успішну сольну кар'єру у Франції та Європі, але коли на Донбасі почалася війна він відправився на фронт.



Василь був відомий своєю волонтерською діяльністю. Він тричі був на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках, в районі Донецького аеропорту.

Він брав участь у боях за Авдіївку, отримав поранення, але вже у вересні повернувся не фронт.



29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.



"Я не знав його особисто. Але відчуваю шкірою мурашки кожен раз, коли чую його ім'я тепер. Сьогодні Василю Сліпаку виповнилося б 46 років. Живи вічно, маестро!",- написав Вакарчук.





Українці в мережі також висловили свій жаль про важку втрату для всієї країни.

"Якби ми мали хоча б кожного двадцятого такого громадянина, рівних нам у світі б не було", "низький уклін і світла пам'ять герою", "Так любити свою країну здатний не кожен", "Такі народжуються раз на тисячоліття", - писали в коментарях.

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