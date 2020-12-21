Украинскому оперному певцу, воину и защитнику Украины сегодня могло бы исполнится 46 лет

Как передает Politeka.net, память павшего на фронте Василия Слипака почтил Святослав Вакарчук на своей страничке в Facebook.



Вся жизнь Василия была связана с пением. Девятилетним мальчиком он начал петь во Львовской государственной академической хоровой капелле «Дударик».

Его голос позволил ему начать успешную сольную карьеру во Франции и Европе, но когда на Донбассе началась война он отправился на фронт.



Василий был известен своей волонтерской деятельностью. Он трижды был на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках, в районе Донецкого аэропорта.

Он принимал участие в боях за Авдеевку, получил ранение, но уже в сентябре вернулся не фронт.



29 июня 2016 года погиб в бою от пули вражеского снайпера.



"Я не знал его лично. Но чувствую кожей мурашки каждый раз, когда слышу его имя теперь. Сегодня Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет. Живи вечно, маэстро!", - написал Вакарчук.





Украинцы в сети также выразили свое сожаление о тяжелой утрате для всей страны.

"Если бы мы имели хотя бы каждого двадцатого такого гражданина, равных нам в мире бы не было", "Низкий поклон и светлая память герою", "Так любить свою страну способен не каждый", "Такие рождаются раз в тысячелетие", - писали в комментариях.

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