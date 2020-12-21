Російський мільярдер Андрій Шпиленко, дочку якого знайшли мертвою в Москві, зробив звернення

Про це пише Роliteka.net, з посиланням на сторінку Шпиленка у соцмережі.

Він стверджує, що загибель дочки була нещасним випадком. Як повідомлялося раніше, тіло дівчини знайшли під вікнами будинку, в якому жила сім'я. Трагедія трапилася наступного дня після 19-річчя Валерії Шпиленко.

Андрій Шпиленко стверджує, що подія була нещасним випадком.

"Я бачу як окремі ЗМІ намагаються перебрехати інформацію, подати як щось "смажене" і натякнути на кримінальний характер. Трагедія сталася через нещасний випадок, перевірка компетентними органами завершена, і у нас на руках є всі документи... Прошу журналістів, блогерів не намагатися зганьбити мою донечку, висуваючи свої версії того, що сталося. Вона була ангелом, ідеальною дочкою і найдобрішою, чуйною людиною на світі», - йдеться в повідомленні.

За деякими даними Андрій Шпиленко, у якого також є 13-річний син Ілля, почув крик дочки і, вбігши в її спальню, побачив вікно відкритим.

У мережі висловлюють співчуття: "Андрію, допоможи, Господи, Вам і вашій родині перенести біль втрати", "щиро співпереживаю. І нехай любов оточує наших дітей, де б вони не знаходилися", " щиро співчуваю! Непоправна втрата".

Андрій Шпиленко-бізнесмен і політик. Був заступником керівника апарату фракції» Єдина Росія " в Державній Думі, проректором Московського державного університету технологій і управління. З 2011 року керує Асоціацією технопарків і кластерів.

Нагадаємо, моторошна розправа в Києві, мати вбитої перервала мовчання: "знала душогубів і..."

Як повідомляла Politeka, молодого актора-красеня знайшли мертвим:" вже третя жертва", деталі загадкової трагедії.

Також Politeka писала, що росіянин розправився з відомим бізнесменом, але його наздогнала Розплата: всі подробиці.