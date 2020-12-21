Российский миллиардер Андрей Шпиленко, дочь которого нашли мертвой в Москве, сделал обращение

Об этом пишет Роliteka.net, со ссылкой на страницу Шпиленко в соцсети.

Он утверждает, что гибель дочери была несчастным случаем. Как сообщалось ранее, тело девушки нашли под окнами дома, в котором жила семья. Трагедия случилась на следующий день после 19-летия Валерии Шпиленко.

Андрей Шпиленко утверждает, что произошедшее было несчастным случаем.

«Я вижу как отдельные СМИ пытаются переврать информацию, подать как что то "жаренное" и намекнуть на криминальный характер. Трагедия произошла по причине несчастного случая, проверка компетентными органами завершена, и у нас на руках имеются все документы... Прошу журналистов, блогеров не пытаться опорочить мою доченьку, выдвигая свои версии случившегося. Она была ангелом, идеальной дочерью и самым добрым, отзывчивым человеком на свете», - говорится в сообщении.

По некоторым данным Андрей Шпиленко, у которого также есть 13-летний сын Илья, услышал крик дочери и, вбежав в ее спальню, увидел окно открытым.

В Сети высказывают соболезнования: "Андрей, помоги, Господи, Вам и Вашей семье перенести боль утраты", "Искренне сопереживаю. И пусть Любовь окружает наших детей, где бы они не находились", "Искренне соболезную! Невосполнимая утрата".

Андрей Шпиленко – бизнесмен и политик. Был заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной думе, проректором Московского государственного университета технологий и управления. С 2011 года руководит ассоциацией технопарков и кластеров.

Напомним, жуткая расправа в Киеве, мать убитой прервала молчание: "знала душегубов и..."

Как сообщала Politeka, молодого актера-красавчика нашли мертвым: "уже третья жертва", детали загадочной трагедии.

Также Politeka писала, что россиянин расправился с известным бизнесменом, но его настигла расплата: все подробности.