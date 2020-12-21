Неадекватний чоловік накинувся на підлітка прямо в супермаркеті АТБ

Інцидент стався за адресою Січеславська Набережна, 16 у Дніпрі. Так, без будь-якої причини неадекват почав бити молодого чоловіка.

Поруч стояв охоронець і спершу він намагався зупинити побиття, але потім зник з кадру. Кадри інциденту опублікував Telegram-канал "Х**вий Дніпро".

Нападник жорстоко бив хлопця ногами по голові навіть після того, як він вже лежав і не ворушився. Побиття тривало близько 5 хвилин.

За словами очевидців, поліція затримала 33-річного місцевого жителя, який влаштував дебош. З'ясувалося, що він перебуває на обліку у психіатра.

Як виявилося, він працює програмістом в одній з фірм Дніпра. Чоловікові вже вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 КК України (Замах на вбивство). Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України.

Постраждалого госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.



Також раніше повідомлялося, що в соціальних мережах опублікували відео, на якому видно, як кілька чоловіків б'ють один одного прямо в центрі Києва. Їх навіть не зупинило те, що поруч проходили звичайні перехожі, які автоматично ставали свідками жорстоких розборок.

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