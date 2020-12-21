Неадекватный мужчина набросился на подростка прямо в супермаркете АТБ

Инцидент произошел по адресу Сичеславская Набережная, 16 в Днепре. Так, без какой-либо причины неадекват начал избивать молодого человека.

Рядом стоял охранник и сперва он пытался остановить избиение, но потом исчез из кадра. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал "Х**вый Днепр".

Нападавший жестоко бил парня ногами по голове даже после того, как он уже лежал и не шевелился. Избиение продолжалось около 5 минут.

По словам очевидцев, полиция задержала 33-летнего местного жителя, устроившего дебош. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра.

Как оказалось, он работает программистом в одной из фирм Днепра. Мужчине уже вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Покушение на убийство). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.



Также ранее сообщалось, что в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как несколько мужчин колотят друг друга прямо в центре Киева. Их даже не остановило то, что рядом проходили обычные прохожие, которые автоматически становились свидетелями жестоких разборок.

Напомним, таксисты устроили массовую драку с наглым пассажиром, видео разборок

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, на Киевщине конфликт в автобусе из-за маски закончился побоищем, видео драки.