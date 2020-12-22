Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, блиснула найспекотнішими формами в спокусливому піджачку

Відома модель вразила своїми досконалостями в блискучому вбранні без білизни, передає Politeka.net.

Своєю яскравою зовнішністю модель зобов'язана батькам: її батько - італійського походження, а у її матері італійське та ірландське коріння. Обоє батьків є професійними музикантами й красуня з дитинства грала на віолончелі.

Зараз красуня - популярна модель, яка демонструє на собі одяг різних брендів.

Цього разу модель зняла себе в дзеркало, розстебнувши блискучий піджак, під яким нічого не виявилося. Зірка приховала за тканиною свій пишний бюст, але при цьому під нею проглядалося найінтимніше.

Зірка також одягла облягаючі шортики, які чудово підкреслили її стегна і обтягнули сідниці - це просто шик!

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо позувала в чорному топіку з великим вирізом, з якого показалися великі груди. Виріз вбрання був настільки спокусливим, що притягував погляд. Тим більше Красуня на одному з кадрів підібрала ракурс гарячіше, завдяки чому можна було розглянути шикарні місця.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала на м'якому сірому дивані поруч зі своїм чотирилапим улюбленцем.

Зірка одягла топік, який нагадував скоріше білизну. Бретельки натягнулися на плечах, утримуючи під трикутниками тканини бюст на місці.

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