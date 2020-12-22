Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, сверкнула самыми жаркими формами в соблазнительном пиджачке

Известная модель впечатлила своими совершенствами в блестящем наряде без белья, передает Politeka.net.

Своей яркой внешностью модель обязана родителям: ее отец - итальянского происхождения, а у ее матери итальянские и ирландские корни. Оба родителя являются профессиональными музыкантами и красотка с детства играла на виолончели.

Сейчас красотка - популярная модель, которая демонстрирует на себе одежду разных брендов.

В этот раз модель сняла себя в зеркало, расстегнув блестящий пиджак, под которым ничего не оказалось. Звезда скрыла за тканью свой пышный бюст, но при этом под ней проглядывалось самое интимное.

Звезда также надела облегающие шортики, которые замечательно подчеркнули ее бедра и обтянули ягодицы - это просто шик!

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо позировала в черном топике с большим вырезом, из которого показалась большая грудь. Вырез наряда был настолько соблазнительным, что притягивал взгляд. Тем более красотка на одном из кадров подобрала ракурс погорячее, благодаря чему можно было рассмотреть шикарные места.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала на мягком сером диване рядом со своим четырехлапым любимцем.

Звезда надела топик, который напоминал скорее белье. Бретельки натянулись на плечах, удерживая под треугольниками ткани бюст на месте.

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо подобрала самый жаркий ракурс для своих аппетитных объемов в декольте: "Сахарная девочка"

А еще Politeka писала, что «Мисс Вселенная» Оливия Калпо показала топ горячих образов на пляже

Также Politeka сообщала, что «Мисс Вселенная» Оливия Калпо без стыда показалась перед камерой в одних трусиках из кружева: «Принцесса!»