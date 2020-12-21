Там уже не одна аварія сталась...

На трасі Київ-Чоп п'ять автомобілів потрапили в смертельну ДТП

Аварія трапилася в районі села Грушвиця 20 грудня близько 17:30, повідомляється на сайті Нацполиции Рівненської області.

48-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz рухався в напрямку Львова і допустив зіткнення із зустрічним легковиком Mercedes-Benz, який зіткнувся з іншими авто.

Зокрема, Mercedes-Benz відкинуло на зустрічну смугу, де в авто врізався Peugeot Partner, а мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою Iveco і легковиком Ford Mondeo.

В результаті аварії 56-річний водій "Пежо" загинув на місці. Також важкі травми отримав водій вантажівки. Всі інші учасники ДТП відмовилися від госпіталізації.

Рух по ділянці дороги, де сталася ДТП, було перекрито в обох напрямках.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК.

Користувачі Мережі під відео аварії, яке було опубліковано в Facebook, зазначили, що на цьому місці постійно відбуваються ДТП і назвали його "чорною дірою": "там вже не одна аварія траплялася", "Грушвиця - ця дорога як чорна діра....".

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.