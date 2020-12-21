Там уже не одна авария случалась...

На трассе Киев-Чоп пять автомобилей угодили в смертельное ДТП

Авария случилась в районе села Грушвица 20 декабря около 17:30, сообщается на сайте Нацполиции Ривненской области.

48-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz двигался в направлении Львова и допустил столкновение со встречной легковушкой Mercedes-Benz, которая столкнулась с другими авто.

В частности, Mercedes-Benz отбросило на встречную полосу, где в авто врезался Peugeot Partner, а микроавтобус столкнулся с грузовиком Iveco и легковушкой Ford Mondeo.

В результате аварии 56-летний водитель "Пежо" погиб на месте. Также тяжелые травмы получил водитель грузовика. Все остальные участники ДТП отказались от госпитализации.

Движение по участке дороги, где произошло ДТП, было перекрыто в обоих направлениях.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК.

Пользователи сети под видео аварии, которое было опубликовано в Facebook, отметили, что на этом месте постоянно происходят ДТП и назвали его "черной дырой": "Там уже не одна авария случалась", "Грушвица - эта дорога как черная дыра....".

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.