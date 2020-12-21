Військовослужбовця звинуватили у створенні аварії та нападу на людину



Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповівши сестра постраждалого в ДТП Ірина Мачиха в Facebook.

За її словами, інцидент стався на одній з доріг у Львівській області.



Ірина зазначила, що машину її брата підрізала компанія випили військових.

"В авто знаходилося ще троє військовослужбовців також у стані алкогольного сп'яніння, серед яких і був наш головний "герой" Андрій Шувалов. Здавалося б звичайне ДТП, хтось не надав комусь перевагу...та ні!",- поділилася Ірина.

Дівчина зазначила, що військовослужбовець напав на її брата.



Дівчина зазначила, що військовослужбовець напав на її брата.

"Підійшовши до авто мого брата зі словами" що ти наробив ... Відкрий двері". Почав кулаками вибивати Бокове скло водія. В цей час брат заблокував всі двері, після чого Андрій Шувалов завдав удару ногою в бічне вікно водія, тим самим завдав тілесні ушкодження моєму братові. Обличчя брата залило кров'ю, осколки застрягли в лобі, скронях і руках брата. Виявилося і цього було мало, і він почав діставати брата з авто зі словами " тебе добити треба!",- розповідає дівчина.

Історія закінчилася тим, що за постраждалого водія заступилися свідки інциденту.