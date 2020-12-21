Військовослужбовця звинуватили у створенні аварії та нападу на людину

Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповівши сестра постраждалого в ДТП Ірина Мачиха в Facebook.

За її словами, інцидент стався на одній з доріг у Львівській області.

Ірина зазначила, що машину її брата підрізала компанія випили військових.

"В авто знаходилося ще троє військовослужбовців також у стані алкогольного сп'яніння, серед яких і був наш головний "герой" Андрій Шувалов. Здавалося б звичайне ДТП, хтось не надав комусь перевагу...та ні!",- поділилася Ірина.

Дівчина зазначила, що військовослужбовець напав на її брата.

"Підійшовши до авто мого брата зі словами" що ти наробив ... Відкрий двері". Почав кулаками вибивати Бокове скло водія. В цей час брат заблокував всі двері, після чого Андрій Шувалов завдав удару ногою в бічне вікно водія, тим самим завдав тілесні ушкодження моєму братові. Обличчя брата залило кров'ю, осколки застрягли в лобі, скронях і руках брата. Виявилося і цього було мало, і він почав діставати брата з авто зі словами " тебе добити треба!",- розповідає дівчина.
Історія закінчилася тим, що за постраждалого водія заступилися свідки інциденту.