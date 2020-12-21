Военнослужащего обвинили в создании аварии и нападению на человека
Как передает Politeka.net, о вопиющем случае рассказала сестра пострадавшего в ДТП Ирина Мачиха в Facebook.
По ее словам, инцидент произошел на одной из дорог во Львовской области.
Ирина отметила, что машину ее брата подрезала компания выпивших военных.
"В авто находилось еще трое военнослужащих также в состоянии алкогольного опьянения, среди которых и был наш главный "герой" Андрей Шувалов. Казалось бы обычное ДТП, кто-то не предоставил кому-то преимущество...да нет!", - поделилась Ирина.
Девушка отметила, что военнослужащий напал на ее брата.
"Подойдя к авто моего брата со словами "Что ты наделал ... открой дверь". Начал кулаками выбивать боковое стекло водителя. В это время брат заблокировал все двери, после чего Андрей Шувалов нанес удар ногой в боковое окно водителя, тем самым нанес телесные повреждения моему брату. Лицо брата залило кровью, осколки застряли в лбу, висках и руках брата. Оказалось и этого было мало, и он начал доставать брата с авто со словами "тебя добить надо!", - рассказа девушка.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Новая опасность надвигается на Украину, срочное предупреждение: "Ночью и утром..."
"Сегодня перестало биться сердце": вирус забрал жизнь легендарного харьковчанина, детали трагедии
Как в обычной жизни выглядят Ксения Мишина, Каменских, Никитюк и другие звезды: фото без макияжа и пафоса
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
История закончилась тем, что за пострадавшего водителя заступились свидетели инцидента.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.