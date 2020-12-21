Военнослужащего обвинили в создании аварии и нападению на человека



Как передает Politeka.net, о вопиющем случае рассказала сестра пострадавшего в ДТП Ирина Мачиха в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел на одной из дорог во Львовской области.



Ирина отметила, что машину ее брата подрезала компания выпивших военных.

"В авто находилось еще трое военнослужащих также в состоянии алкогольного опьянения, среди которых и был наш главный "герой" Андрей Шувалов. Казалось бы обычное ДТП, кто-то не предоставил кому-то преимущество...да нет!", - поделилась Ирина.

Девушка отметила, что военнослужащий напал на ее брата.



Девушка отметила, что военнослужащий напал на ее брата.

"Подойдя к авто моего брата со словами "Что ты наделал ... открой дверь". Начал кулаками выбивать боковое стекло водителя. В это время брат заблокировал все двери, после чего Андрей Шувалов нанес удар ногой в боковое окно водителя, тем самым нанес телесные повреждения моему брату. Лицо брата залило кровью, осколки застряли в лбу, висках и руках брата. Оказалось и этого было мало, и он начал доставать брата с авто со словами "тебя добить надо!", - рассказа девушка.

История закончилась тем, что за пострадавшего водителя заступились свидетели инцидента.