Чемпіон світу з вищого пілотажу, українець Тимур Фаткуллін, здійснив неймовірний і дуже небезпечний політ

На своєму спортивному літаку він промчав на великій швидкості в метрі над землею. А над його літаком в цей час стрибали мотоциклісти. Щоб досягти синхронності і переконатися в безпеці, команда Фаткулліна готувалася до стрибка кілька тижнів, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте новину до кінця).

На своєму спортивному літаку він промчав на божевільній швидкості всього в метрі над землею.

А коли літак досяг найменшої відстані від поверхні землі, над ним зробили стрибок пара мотоциклістів. Для здійснення трюку їм знадобилися трампліни, а щоб досягти синхронності, трюк довго розраховували і виглядали ідеальну погоду. Так, команда Фаткулліна готувалася до стрибка кілька тижнів.

На кадрах його трюк виглядає неймовірно барвисто і захоплює дух з перших секунд перегляду - Україні є, ким пишатися.

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