Чемпион мира по высшему пилотажу, украинец Тимур Фаткуллин, совершил невероятный и очень опасный полет

На своем спортивном самолете он промчался на большой скорости в метре над землей. А над его самолетом в это время прыгали мотоциклисты. Чтобы достичь синхронности и убедиться в безопасности, команда Фаткуллина готовилась к прыжку несколько недель, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

На своем спортивном самолете он промчался на сумасшедшей скорости всего в метре над землей.

А когда самолет достиг наименьшего расстояния от поверхности земли, над ним совершили прыжок пара мотоциклистов. Для совершения трюка им понадобились трамплины, а чтобы достичь синхронности, трюк долго рассчитывали и высматривали идеальную погоду. Так, команда Фаткуллина готовилась к прыжку несколько недель.

На кадрах его трюк выглядит невероятно красочно и захватывает дух с первых секунд просмотра - Украине есть, кем гордиться.

Также ранее сообщалось, что один из пилотов снял, как истребитель ВВС Украины "СУ-27" исполнил фигуру "Бочка". Самолет слегка отклонился в сторону, завалился на спину и вернулся в исходное положение.



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