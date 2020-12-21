Співачка Анастасія Приходько здивувала публіку своїм вчинком, про який сама ж і розповіла

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram несподіване фото з поліцейськими на власній кухні. При цьому чоловіки у формі перебували поруч з її 10-річною донькою Нанною.

Приходько пояснила, що сталося, - українці досі сперечаються. Так, співачка вирішила наслідувати приклад американців, що викликають поліцію з будь-якого приводу, як наприклад, зняти кота з дерева або провести бесіду з неслухняним підлітком.

"Ось прям дуже хочу привітати з професійним святом Днем міліції цих бравих хлопців! Спасибі величезне, що сьогодні я звернулася в поліцію, і вони приїхали і провели бесіду зі старшою дочкою... І пояснили, що світ не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок! Ось молодці і прям гордість за нашу поліцію!", - йдеться в підписі.

У коментарях деякі припустили, що Нанна вже встигла щось накоїти. Але виявилося, залучення поліції було просто для профілактики.

"А що накоїла?"- "та слава богу нічого;))🙌", - відповіла мати.

Користувачі активно обговорюють вчинок Приходько - фото "рознесли" по різних пабліках. Варто зазначити, не всі опинилися на боці зірки:

"Кликати можна, але це мама вже не впливає? Погано"

"Правильно зробила! 👍"

"Спочатку ці рожеві окуляри одягла мама, а тепер самій зняти не вийшло - так викликала поліцію, може для початку психолог потрібен і дитині і мамі?"

"Ну вона мати, їй видніше... Можливо була така ситуація, що іншого виходу не було"

"Якщо поставити себе на місце дитини то якось не дуже весело🤔 і потім ростеш і боїшся щось зробити, бо раптом поліція приїде. А це комплекси. Такі бесіди норм десь в школі або садку, але дім то твоя фортеця"

Нагадаємо, Приходько розговорилася про життя з чоловіком-тираном, діставалося навіть маленькій дочці:»він так сильно...".

Як повідомляла Politeka, Приходько пояснила, куди потрібно сходити не поважаючим Україну росіянам.

Також Politeka писала, що Приходько оголилася заради пікантного фото, переплюнувши навіть Астаф'єву з Нікітюк:»вогонь-пожежа".