Певица Анастасия Приходько удивила публику своим поступком, о котором сама же и рассказала

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм неожиданное фото с полицейскими на собственной кухне. При этом мужчины в форме находились рядом с ее 10-летней дочкой Нанной.

Приходько объяснила, что произошло, - украинцы до сих пор спорят. Так, певица решила последовать примеру американцев, вызывающих полицию по любому поводу, как к примеру, снять кота с дерева или провести беседу с непослушным подростком.

"Вот прям очень хочу поздравить с профессиональным праздником Днём милиции этих бравых ребят! Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу Полицию!", - говорится в подписи.

В комментариях некоторые предположили, что Нанна уже успела что-то натворить. Но оказалось, привлечение полиции было просто для профилактики.

"А что натворила?" - "да слава богу ничего;))🙌", - ответила мать.

Пользователи активно обсуждают поступок Приходько - фото "разнесли" по различным пабликам. Стоит отметить, не все оказались на стороне звезды:

"Звать можно, но это мама уже не влияет? Плохо"

"Правильно сделала! 👍"

"Вначале эти розовые очки одела мама, а теперь самой снять не получилось - так вызвала полицию, может для начала психолог нужен и ребёнку и маме?"

"Ну она мать, ей виднее... Возможно была такая ситуация, что другого выхода не было"

"Если поставить себя на место ребенка то как-то не очень весело🤔 и потом растешь и боишься что-то сделать, то вдруг полиция приедет. А это комплексы. Такие беседы норм где-то в школе или садике, но дом то твоя крепость"

Напомним, Приходько разоткровенничалась о жизни с мужем-тираном, доставалось даже маленькой дочери: «Он так сильно…».

Как сообщала Politeka, Приходько объяснила, куда нужно сходить не уважающим Украину россиянам.

Также Politeka писала, что Приходько оголилась ради пикантного фото, переплюнув даже Астафьеву с Никитюк: «Огонь-пожар».