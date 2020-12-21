Поліцейський Микола Русецький поділився з українцями спогадами про свою участь у війні на Донбасі

Зараз він служить в роті тактико-оперативного реагування, спецпідрозділу патрульної поліції в Миколаївській області, а раніше брав участь в боях за Донецький аеропорт.

Своїми спогадами про фронт він поділився в інтерв'ю для програми "Поліцейська хвиля" телеканалу "Еспресо".

На фронт Русецький пішов у березні 2014-го року разом зі своїм старшим братом Євгеном, коли ще ніяких боїв не було. Після Майдану почалася мобілізація, і їм з братом прийшла повістка. Вони приїхали до військкомату, а з військкомату їх направили в 79-ю бригаду. Микола потрапив на посаду помічника кулеметника, а його брат Євген став помічником гранатометника.

За словами Русецького, його направили для виконання бойових завдань в селище Лиман (колишній Красний Лиман). Там він отримав серйозне поранення і провів у госпіталі півтора місяці.

Згодом йому довелося пройти запеклі бої в Донецькому аеропорту. Найтрагічнішим для Русецького там стала втрата побратимів. Адже в перший день зіткнень з терористами ними були підбиті два українських БТРа, в яких загинули 9 наших воїнів - Микола втратив тоді побратимів та пережив ад. Ті запеклі бої досі стоять перед його очима.

"Коли заїхали в аеропорт, почалися обстріли, наші з броні навіть не зістрибували, ми зрозуміли, що потрапили в Донецький аеропорт. Перед цим ми сиділи в БТРі, дивилися новини, коментарі ворога, як вони оцінювали обстановку і прочитали, як називають їх, – "кіборгами", тому що вони ніяк не могли туди зайти, їх завжди вибивали", – згадує страшні події захисник.



Після багатьох кривавих боїв Русецький вирішив закінчити службу в лавах Збройних сил України. Але, у грудні 2017 року він продовжив захищати спокій українців у лавах патрульної поліції.

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