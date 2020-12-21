Полицейский Николай Русецкий поделился с украинцами воспоминаниями о своем участии в войне на Донбассе

Сейчас он служит в роте тактико-оперативного реагирования, спецподразделения патрульной полиции в Николаевской области, а раньше принимал участие в боях за донецкий аэропорт.

Своими воспоминаниями о фронте он поделился в интервью для программы "Полицейская волна" телеканала "Эспрессо".

На фронт Русецкий ушел в марте 2014-го года вместе со своим старшим братом Евгением, когда еще никаких боев не было. После Майдана началась мобилизация, и им с братом пришла повестка. Они приехали в военкомат, а из военкомата их направили в 79-ю бригаду. Николай попал на должность помощника пулеметчика, а его брат Евгений стал помощником гранатометчика.

По словам Русецкого, его направили для выполнения боевых задач в поселок Лиман (бывший Красный Лиман). Там он получил серьезное ранение и провел в госпитале полтора месяца.

Впоследствии ему пришлось пройти ожесточенные бои в донецком аэропорту. Самым трагичным для Русецкого там стала потеря побратимов. Ведь в первый день столкновений с террористами ими были подбиты два украинских БТРа, в которых погибли 9 наших воинов - Николай потерял тогда побратимов и пережил ад. Те ожесточённые бои до сих пор стоят перед его глазами.

"Когда заехали в аэропорт, начались обстрелы, наши с брони даже не спрыгивали, мы поняли, что попали в донецкий аэропорт. Перед этим мы сидели в БТРе, смотрели новости, комментарии врага, как они оценивали обстановку и прочитали, как называют их, – "киборгами", потому что они никак не могли туда зайти, их всегда выбивали", – вспоминает страшные события защитник.



После многих кровавых боев Русецкий решил закончить службу в рядах Вооруженных сил Украины. Но, в декабре 2017 года он продолжил защищать покой украинцев в рядах патрульной полиции.

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