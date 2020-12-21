Новонароджена Українка потребує термінової допомоги

Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістили у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація "Мама і немовля".



Анічка народилася зі складними діагнозами спіна біфіда Арнольда-Кіарі попереково-крижового віділу хребта та прогресуюча внутрішня гідроцефалія.

Дитину вже прооперували, але зараз вона потребує нейрохірургічної операції на головному мозку.

"Вартість витратних матеріалів-30000 грн. Сім'я матеріально виснажена за першу операцію, весь час з народження в лікарні. Підтримка Ганнусі зараз - це шанс для повноцінного дитинства і того, що буде розвиватися дівчинка нормально", - йдеться в повідомленні.

Позитивні результати таких операцій є, і вони реально вражають.

"Потрібно зовсім небагато-вчасно допомогти організму, для цього потрібна операція! Віримо, що разом зможемо стати ангелом-хранителем, який візьме Ганнуся під свою опіку!", -

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З будинку, розташованого поруч з їх місцем роботи, вибігла жінка з криками про допомогу і маленькою дитиною на руках. Хлопці відразу підбігли до матері, на той момент дитина вже не дихала і почала синіти. Хлопці не розгубилися і надали хлопчикові перша допомога.



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