Новонароджена Українка потребує термінової допомоги
Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістили у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація "Мама і немовля".
Анічка народилася зі складними діагнозами спіна біфіда Арнольда-Кіарі попереково-крижового віділу хребта та прогресуюча внутрішня гідроцефалія.
Дитину вже прооперували, але зараз вона потребує нейрохірургічної операції на головному мозку.
"Вартість витратних матеріалів-30000 грн. Сім'я матеріально виснажена за першу операцію, весь час з народження в лікарні. Підтримка Ганнусі зараз - це шанс для повноцінного дитинства і того, що буде розвиватися дівчинка нормально", - йдеться в повідомленні.
Нова небезпека насувається на Україну, термінове попередження: "Вночі і вранці..."
"Сьогодні перестало битися серце": вірус забрав життя легендарного харків'янина, деталі трагедії
Маленький син Влада Ями розсекретив ім'я майбутньої сестрички, мама в сльозах: "В саме серце..."
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Позитивні результати таких операцій є, і вони реально вражають.
"Потрібно зовсім небагато-вчасно допомогти організму, для цього потрібна операція! Віримо, що разом зможемо стати ангелом-хранителем, який візьме Ганнуся під свою опіку!", -
Раніше ми повідомляли, що українці в Польщі врятували дитину, яка ледь не задихнулася.
З будинку, розташованого поруч з їх місцем роботи, вибігла жінка з криками про допомогу і маленькою дитиною на руках. Хлопці відразу підбігли до матері, на той момент дитина вже не дихала і почала синіти. Хлопці не розгубилися і надали хлопчикові перша допомога.
Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.
Раніше Politeka писала, на острівці безпеки в Харкові страшна аварія, лікарі рятують дитину.