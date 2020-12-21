Новорожденная украинка нуждается в срочной помощи

Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".



Анечка родилась со сложными диагнозами спина бифида Арнольда-Киари пояснично-крестцового отдела позвоночника и прогрессирующее внутренняя гидроцефалия

Малышку уже прооперировали, но сейчас она нуждается в нейрохирургической операции на головном мозге.

"Стоимость расходных материалов - 30000 грн. Семья материально истощена за первую операцию, все время с рождения в больнице. Поддержка Анечки сейчас - это шанс для полноценного детства и того, что будет развиваться девочка нормально", - говорится в сообщении.

Позитивные результаты таких операций есть, и они реально впечатляют.

"Нужно совсем немного - вовремя помочь организму, для этого нужна операция! Верим, что вместе сможем стать ангелом-хранителем, который возьмет Анечку под свою опеку!", -

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Из дома, расположенного рядом с их местом работы, выбежала женщина с криками о помощи и маленьким ребенком на руках. Ребята сразу подбежали к матери, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть. Парни не растерялись и оказали мальчику первую помощь.



Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

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