Новорожденная украинка нуждается в срочной помощи
Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".
Анечка родилась со сложными диагнозами спина бифида Арнольда-Киари пояснично-крестцового отдела позвоночника и прогрессирующее внутренняя гидроцефалия
Малышку уже прооперировали, но сейчас она нуждается в нейрохирургической операции на головном мозге.
"Стоимость расходных материалов - 30000 грн. Семья материально истощена за первую операцию, все время с рождения в больнице. Поддержка Анечки сейчас - это шанс для полноценного детства и того, что будет развиваться девочка нормально", - говорится в сообщении.
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Позитивные результаты таких операций есть, и они реально впечатляют.
"Нужно совсем немного - вовремя помочь организму, для этого нужна операция! Верим, что вместе сможем стать ангелом-хранителем, который возьмет Анечку под свою опеку!", -
Ранее мы сообщали, что украинцы в Польше спасли ребенка, который едва не задохнулся.
Из дома, расположенного рядом с их местом работы, выбежала женщина с криками о помощи и маленьким ребенком на руках. Ребята сразу подбежали к матери, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть. Парни не растерялись и оказали мальчику первую помощь.
Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.
Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.