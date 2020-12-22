Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер похвалилася своєю ефектністю в білій сукні

Зірка після кількох пластичних операцій з гордістю демонструє свої соковиті форми, пише Politeka.net.

Користувачі мережі з радістю згадують найефектніші кадри зі своїм кумиром. Так, Кайлі Дженнер постала в білосніжній сукні, під якою виглядав рожевий ліфчик, що обтягнув пишні груди.

Біла тканина підкреслила шикарний бюст, пишні стегна і, звичайно, тонку талію.

Кокетка застрибнула на стіл і з якоюсь жадібністю поїдала апетитне тістечко.

Варто відзначити, що модель розпустила довге волосся білого кольору.

Кадр був зроблений, коли модель святкувала 21-річчя, тобто два роки тому.

"Всім величезне спасибі за 200к!!! Я такий вдячний за кожного з вас, люди - ця подорож була такою приголомшливою, і я зустрів на цьому шляху деяких дивовижних людей ... Я досі пам'ятаю, як набрав 5, 10 і 50 тисяч, ніби це було вчора, це дійсно неймовірно ... І в основному спасибі Кайлі, яка завжди надихала мене і проявляла стільки любові з тих пір, як я почав, вона означає Для мене весь світ, і я люблю її нескінченно ♥ ️ я такий вдячний своїм друзям і прихильникам, я люблю вас, люди, до місяця і назад спасибі за все🥺 🤍", - написав творець фан-групи, яка набрала 200 тисяч підписників.

Користувачі мережі написали багато приємного в сторону власника аккаунта, а також самій Кайлі. Люди захоплювалися об'ємами знаменитості, заваливши її компліментами, яких вона, дійсно, гідна.

Нагадаємо, спокуслива Кайлі Дженнер у відвертому купальнику показала все найапетитніше

Також Politeka писала, що розпалена Кайлі Дженнер грайливо приголубила себе на ліжку

А ще Politeka повідомляла, що спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни