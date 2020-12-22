Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась своей эффектностью в белом платьишке

Звезда после нескольких пластических операций с гордостью демонстрирует свои сочные формы, пишет Politeka.net.

Пользователи сети с радостью вспоминают самые эффектные кадры со своим кумиром. Так, Кайли Дженнер предстала в белоснежном платье, под которым выглядывал розовый лифчик, обтянувший пышную грудь.

Белая ткань подчеркнула шикарный бюст, пышные бедра и, конечно, тонкую талию.

Кокетка запрыгнула на стол и с какой-то жадностью поедала аппетитное пирожное.

Стоит отметить, что модель распустила длинные волосы белого цвета.

Кадр был сделан, когда модель праздновала 21-летие, то есть два года назад.

"Всем огромное спасибо за 200к!!! Я так благодарен за каждого из вас, ребята - это путешествие было таким потрясающим, и я встретил на этом пути некоторых удивительных людей ... Я до сих пор помню, как набрал 5, 10 и 50 тысяч, будто это было вчера, это действительно невероятно ... И в основном спасибо Кайли, которая всегда вдохновляла меня и проявляла столько любви с тех пор, как я начал, она значит для меня весь мир, и я люблю ее бесконечно ♥ ️ Я так благодарен своим друзьям и сторонникам, я люблю вас, ребята, до луны и обратно спасибо за все🥺🤍", - написал создатель фан-группы, которая набрала 200 тысяч подписчиков.

Пользователи сети написали много приятного в сторону владельца аккаунта, а также самой Кайли. Люди восхищались объемами знаменитости, завалив ее комплиментами, которых она, действительно, достойна.

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