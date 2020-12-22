Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, підкорила своєю пишністю

Відома красуня вразила формами у ванній, повідомляє Politeka.net. Тіна робить фурор, адже її форми просто досконалі.

Модель цього разу похвалилася шовковою шкірою забравшись у ванну.

Тіна була в чорному вбранні з блискучими стразами на лямках, які сяяли на її "шоколадному" тілі.

Також зірка одягла кілька срібних прикрас на руки, браслети сяяли на зап'ястях, а на тонких пальцях - красиві колечка.

Модель сперлася руками об ванну, вона прикрила очі. На повіках Тіни - глянцеві тіні і блискучі стрілки.

Губи також здавалися глянцевими. Модель відкрила їх, ніби отримуючи насолоду.

"Незалежно від того, наскільки складним був цей рік, у нас завжди є можливість змінюватися, розвиватися і трансформуватися...",- написала зірка.

За півгодини пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону Кунаки багато приємних повідомлень.

"Шоколадка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі одягла стильний наряд, який підкреслив її шикарну фігуру. Зірка була в чорному топіку, ґудзики якого розстебнула.

Під топіком показалися груди зірки в прозорому ліфчику, але молоду "бестію" це абсолютно не бентежило.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кунаки позувала в чорно-білому жакеті, поверх якого - білий комір з мереживом, а під ним видно чи то брошка, чи то кулон у формі хреста з зеленим каменем в центрі. У вухах Тіни – сережки-підвіски з великим рожевим каменем.

Її волосся гладко зачесане і зібране, що дуже красиво.

Нагадаємо, що Тіна Кунаки задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами"

Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі вип'ятила свій апетитний "горішок" під час пристрасних розваг з чоловіком

Також Politeka писала, що Тіна Кунакі присіла навпочіпки, зухвало розставивши ноги