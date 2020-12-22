Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, підкорила своєю пишністю
Відома красуня вразила формами у ванній, повідомляє Politeka.net. Тіна робить фурор, адже її форми просто досконалі.
Модель цього разу похвалилася шовковою шкірою забравшись у ванну.
Тіна була в чорному вбранні з блискучими стразами на лямках, які сяяли на її "шоколадному" тілі.
Також зірка одягла кілька срібних прикрас на руки, браслети сяяли на зап'ястях, а на тонких пальцях - красиві колечка.
Лікарі борються за життя легендарного Чапкіса з "Танців з зірками", розкрито діагноз: "Мій 90-річний тато..."
З сином Тодоренко та Топалова трапилася біда, зірка в сльозах видала деталі: "Лікар сказав..."
Маленький син Влада Ями розсекретив ім'я майбутньої сестрички, мама в сльозах: "В саме серце..."
Оскаженілий Кошовий з "Квартал 95" жорстко звернувся до українців, відео: "Припиніть…"
Модель сперлася руками об ванну, вона прикрила очі. На повіках Тіни - глянцеві тіні і блискучі стрілки.
Губи також здавалися глянцевими. Модель відкрила їх, ніби отримуючи насолоду.
"Незалежно від того, наскільки складним був цей рік, у нас завжди є можливість змінюватися, розвиватися і трансформуватися...",- написала зірка.
За півгодини пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону Кунаки багато приємних повідомлень.
"Шоколадка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Тіна Кунакі одягла стильний наряд, який підкреслив її шикарну фігуру. Зірка була в чорному топіку, ґудзики якого розстебнула.
Під топіком показалися груди зірки в прозорому ліфчику, але молоду "бестію" це абсолютно не бентежило.
Раніше повідомлялося, що Тіна Кунаки позувала в чорно-білому жакеті, поверх якого - білий комір з мереживом, а під ним видно чи то брошка, чи то кулон у формі хреста з зеленим каменем в центрі. У вухах Тіни – сережки-підвіски з великим рожевим каменем.
Її волосся гладко зачесане і зібране, що дуже красиво.
Нагадаємо, що Тіна Кунаки задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами"
Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі вип'ятила свій апетитний "горішок" під час пристрасних розваг з чоловіком
Також Politeka писала, що Тіна Кунакі присіла навпочіпки, зухвало розставивши ноги