Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, покорила своим великолепием

Известная красотка впечатлила формами в ванной, сообщает Politeka.net. Тина производит фурор, ведь ее формы просто совершенны.

Модель в этот раз похвасталась шелковой кожей забравшись в ванну.

Тина была в черном наряде с блестящими стразами на лямках, которые сияли на ее "шоколадном" теле.

Также звезда надела несколько серебряных украшений на руки, браслеты сияли на запястьях, а на тонких пальцах - красивые колечки.

Модель оперлась руками о ванну, она прикрыла глаза. На веках Тины - глянцевые тени и блестящие стрелки.

Губы также казались глянцевыми. Модель приоткрыла их, будто получая наслаждение.

"Независимо от того, насколько сложным был этот год, у нас всегда есть возможность меняться, развиваться и трансформироваться...", - написала звезда.

За полчаса пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону Кунаки много приятных сообщений.

"Шоколадка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки надела стильный наряд, который подчеркнул ее шикарную фигуру. Звезда была в черном топике, пуговицы которого расстегнула.

Под топиком показалась грудь звезды в прозрачном лифчике, но молодую "бестию" это совершенно не смущало.

Ранее сообщалось, что Тина Кунаки позировала в черно-белом жакете, поверх которого – белый воротник с кружевом, а под ним видна то ли брошка, то ли кулон в форме креста с зеленым камнем в центре. В ушах Тины – серьги-подвески с крупным розовым камнем.

Ее волосы гладко зачесаны и собраны, что очень красиво.

Напомним, что Тина Кунаки задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами"

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