Відома фітнес-модель Соммер Рей у гарячому танці показала місця, якими пишається

Зірка з дитинства займалася спортом, тому її форми стали просто запаморочливими, пише Politeka.net. Модель в кожному кадрі заворожує своєю красою.

Цього разу Соммер записала відео, де потрясла пружними "булочками". Модель з різних ракурсів блиснула своїми досконалостями.

"Шалена красуня" стрибала стоячи боком і рухала сідницями так, що вони просто заворожували. Всі ці рухи спокусниця виконувала у вузьких шортиках, що обтягнули її ідеальні форми, а також злегка їх оголили.

Також модель одягла рожевий топік, крій якого був дуже відвертим, тому груди ледь не вивалювалися з нього.

На завершення свого спортивного образу, зірка розпустила довге хвилясте волосся, а зверху одягла білу пов'язку.

Кадри швидко зібрали сотні тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік білявої дівчини багато приємного.

Раніше ми писали, що Соммер Рей постала в міні-сукні, а образ доповнила білими кросівками. Красуня сиділа на яхті і хвалилася довгими ніжками, задерши їх трошки. Волосся у Соммер було розпущеним, а на руці можна побачити кілька браслетів.

"Нехай океан турбується про те, що він синій", - написала красуня під фото.

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей вдалося показати найголовніше з досить відкритого ракурсу зі спини. У джинсовому бікіні з вирізами на лямках і міні-топі в смужку Соммер виглядала більш ніж привабливо, а її довге і розпущене волосся зробили представлений образ фітнес-красуні більш живим.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей відволікла подругу для більш приємного заняття в спортзалі

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