Известная фитнес-модель Соммер Рэй в горячем танце показала места, которыми гордится

Звезда с детства занималась спортом, отчего ее формы стали просто умопомрачительными, пишет Politeka.net. Модель в каждом кадре завораживает своей красотой.

В этот раз Соммер записала видео, где потрясла упругими "булочками". Модель с разных ракурсов блеснула своими совершенствами.

"Безумная красотка" прыгала стоя боком и двигала ягодицами так, что они просто завораживали. Все эти движения искусительница выполняла в узких шортиках, обтянувших ее идеальные формы, а также слегка их оголившие.

Также модель надела розовый топик, крой которого был очень откровенным, поэтому грудь едва ли не вываливалась из него.

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В завершение своего спортивного образа, звезда распустила длинные волнистые волосы, а сверху надела белую повязку.

Кадры быстро собрали сотни тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону белокурой девушки много приятного.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй предстала в мини-платье, а образ дополнила белыми кроссовками. Красотка сидела на яхте и хвасталась длинными ножками, задрав их немножко. Волосы у Соммер были распущенными, а на руке можно увидеть несколько браслетов.

"Пусть океан беспокоится о том, что он синий", - написала красотка под фото.

Ранее сообщалось, что Соммер Рэй удалось показать самое главное с довольно открытого ракурса со спины. В джинсовом бикини с вырезами на лямках и мини-топе в полоску Соммер выглядела более чем привлекательно, а ее длинные и распущенные волосы сделали представленный образ фитнес-красотки более живым.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй отвлекла подругу для более приятного занятия в спортзале

А еще Politeka писала, что аппетитная Соммер Рей в ярких трусиках лишила мужчин спокойствия

Также Politeka сообщала, что Соммер Рей в непристойных шортах не стала скрывать свои "кокосы"