Зірка довела, що вона ідеал

Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, підкорила ангельською зовнішністю в купальнику

Відома модель вражає своїми ідеальними формами, повідомляє Politeka.net. Зараз красуня знаходиться в цікавому положенні, але це ніяк не відбивається на її роботі, адже вона продовжує демонструвати на собі різні наряди.

Цього разу Хільде постала в джинсовому комбінезоні, який вона злегка приспустила, відкривши види на форми в блакитному купальнику.

Осланд блиснула бюстом в блакитному купальнику на зав'язках. З вирізу показалися пишні груди, що надавало образу ще більше пікантності.

Сяючі прикраси і стильні окуляри завершили образ. Хільде розпустила довге волосся, з яким тут же "погрався" вітер. Вона дивилася в камеру блакитними очима і посміхалася.

"Привіт, як справи", - написала знаменитість в публікації.

Майже за годину пост зібрав близько 16 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік шикарної дівчини багато приємного.

"Фантастично", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Хільде Осланд одягла крихітний ліфчик, який обтягнув її пишні груди, натягнувшись бретельками на плечах.

Модель одягла маленький чокер, що виблискував на шиї, він привертав увагу.

Зірка також одягла маленькі трусики на товстій резинці. Модель гладила себе трохи вище животика.

Раніше повідомлялося, що Хільде Осланд розгорнулася спиною, щоб дати насолодитися пружною п'ятою точкою, яка виглядає ідеально. Кадри вийшли дуже світлими і навіть трошки ніжними, адже зірка не соромиться себе показувати.

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