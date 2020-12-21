Звезда доказала, что она идеал

Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, покорила ангельской внешностью в купальнике

Известная модель впечатляет своими идеальными формами, сообщает Politeka.net. Сейчас красотка находится в интересном положении, но это никак не отражается на ее работе, ведь она продолжает демонстрировать на себе различные наряды.

В этот раз Хильде предстала в джинсовом комбинезоне, который она слегка приспустила, приоткрыв виды на формы в голубом купальнике.

Осланд сверкнула бюстом в голубом купальнике на завязках. Из выреза показалась пышная грудь, что придавало образу еще больше пикантности.

Сияющие украшения и стильные очки завершили образ. Хильде распустила длинные волосы, с которыми тут же "поигрался" ветер. Она смотрела в камеру голубыми глазами и улыбалась.

"Привет, как дела", - написала знаменитость в публикации.

Почти за час пост собрал около 16 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону шикарной девушки много приятного.

"Фантастически", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Хильде Осланд надела крохотный лифчик, который обтянул ее пышную грудь, натянувшись бретельками на плечах.

Модель надела маленький чокер, сверкающий на шее, он привлекал внимание.

Звезда также надела маленькие трусики на толстой резинке. Модель гладила себя чуть выше животика.

Ранее сообщалось, что Хильде Осланд развернулась спиной, чтобы дать насладиться упругой пятой точкой, которая выглядит идеально. Кадры получились очень светлыми и даже немножко нежными, ведь звезда не стесняется себя показывать.

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