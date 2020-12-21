Українська актриса Єлизавета Василенко, яка зіграла головну роль в серіалі "Школа", підкорила шанувальників спокусливим образом

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала в костюмі розпусної Снігуроньки. Дівчина була одягнена в мініатюрну червону сукню з білим пушком. На голові у неї красувалася грайлива шапочка, а на ногах довгі білі чоботи.

Василенко сіла на підлогу, задерши платтячко і засвітивши свої апетитні ніжки. Красуня виглядала так мило і одночасно спокусливо, що її шанувальники почали божеволіти від її нових фото.

За короткий час пост Лізи зібрав майже 100 тисяч лайків. У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Краса цієї планети», «можна мені під ялинку будь ласка таку лялечку», «чудова», «краса», «я осліпла», «Краща», «дружина Діда Мороза», «яка красива», «дівчинка мрія», «чекаю під ялинкою такий подаруночок тепер», "Вау яка Снігуронька красива", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ліза Василенко накрутила публіку спокусливим образом. 22-річна актриса розійшлася, надівши обтягуючий топік і махрову кофту. Красуня показала, як виглядає в повсякденному житті. Вона високо задерла руки, оголивши чарівний животик.

Нагадаємо, що Ліза Василенко покрутила перед друзями апетитним "горішком": "пощастило з такими...".

Як повідомляла Politeka, Ліза Василенко з подружками "переплюнули" моделей Victoria's Secret:"Ангели існують".

Також Politeka писала, що Ліза Василенко показала свої головні достоїнства в крихітній білизні:"моделі Victoria's Secret позаздрять".