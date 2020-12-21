Украинская актриса Елизавета Василенко, сыгравшая главную роль в сериале "Школа", покорила поклонников соблазнительным образом

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала в костюме развратной снегурочки. Девушка была одета в миниатюрное красное платье с белым пушком. На голове у нее красовалась игривая шапочка, а на ногах длинные белые сапоги.

Василенко уселась на пол, задрав платьице и засветив свои аппетитные ножки. Красотка выглядела так мило и одновременно соблазнительно, что ее поклонники начали сходить с ума от ее новых фото.

За короткое время пост Лизы собрал почти 100 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Красота этой планеты», «Можно мне под ёлочку пожалуйста такую куколку», «великолепная», «красота», «Я ослепла», «Лучшая», «жена деда мороза», «Какая красивая», «Девочка мечта», «Жду под Елочкой такой подарочек теперь», «Вау какая снегурочка красивенная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лиза Василенко взвинтила публику соблазнительным образом. 22-летняя актриса раскрепостилась, надев обтягивающий топик и махровую кофту. Красотка показала, как выглядит в повседневной жизни. Она высоко задрала руки, обнажив прелестный животик.

Напомним, что Лиза Василенко повертела перед друзьями аппетитным "орешком": "Повезло с такими...".

Как сообщала Politeka, Лиза Василенко с подружками "переплюнули" моделей Victoria’s Secret: "Ангелы существуют".

Также Politeka писала, что Лиза Василенко показала свои главные достоинства в крохотном белье: "Модели Victoria’s Secret позавидуют".