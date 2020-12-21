Хлопець побив медиків швидкої допомоги, які приїхали за його викликом

Як передає Politeka.net, про подію розповіли в прес-службі Національної поліції Києва.

У відділення поліції надійшов дзвінок, що молодий чоловік напав на фельдшера швидкої допомоги, який приїхав на виклик.

"Коли приїхала медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті швидкої, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав конфлікт з ними. В результаті двоє медиків отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

23-річного хлопця правоохоронцям вдалося затримати. Його доставили в управління поліції для з'ясування всіх обставин події.



Варто відзначити, що це не поодинокий випадок, коли хворий таким чином "дякує" медиків за порятунок.

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Перехожі не змогли залишитися байдужими і викликали йому швидку допомогу. Коли чоловіка привезли в лікарню, він несподівано напав на медиків і покусав їх.

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