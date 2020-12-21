Парень избил медиков скорой помощи, которые приехали по его вызову

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

В отделение полиции поступил звонок, что молодой человек напал на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов.

"Когда приехала медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете скорой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с ними. В результате двое медиков получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

23-летнего парня правоохранителям удалось задержать. Его доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.



Стоит отметить, что это не единичный случай, когда больной таким образом "благодарит" медиков за спасение.

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Прохожие не смогли остаться равнодушными и вызвали ему скорую помощь. Когда мужчину привезли в больницу, он неожиданно напал на медиков и покусал их.

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