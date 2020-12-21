У Нововоронежі Воронезької області РФ поставили пам'ятник Оленці-засновниці села Нова Оленівка



Монумент вже встигли висміяти в соцмережах. Багатьох він налякав, але були і ті, хто встиг посміяться над творінням. Пам'ятник у вигляді жінки з незвичайним виглядом і пропорціями тіла навіть став шаблоном для мемів.

У соцмережах його встигли охрестити "чортівщиною" і "епічним трешем".

Місцева влада відкрила пам'ятник 18 грудня, а жителі розкритикували ідею. Городяни назвали скульптуру "пам'ятником Російської смерті" і запропонували прибрати її з парку.

У підсумку через три дні після його відкриття, пам'ятник вирішили знести.



Раніше ми повідомляли, що на форумі «армія-2020», який проходив в Підмосков'ї, РФ представили нову розробку.

Йдеться про ударний безпілотник «Грім», муляж якого показали публіці.

"Пам'ятаєте, як показували новітній російський танк, обшитий фанерою? Ось нова саморобка гуртка "Умілі руки", показана на форумі" армія-2020", - ударний безпілотник"Грім". Порожній корпус, на підпорах, мабуть, склеєний з пап'є-маше", - іронічно висміяли даний екземпляр в мережі.

Нагадаємо, горе-авіаносець Путіна висміяли через конфуз з військовими.

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