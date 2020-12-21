У Нововоронежі Воронезької області РФ поставили пам'ятник Оленці-засновниці села Нова Оленівка
Монумент вже встигли висміяти в соцмережах. Багатьох він налякав, але були і ті, хто встиг посміяться над творінням. Пам'ятник у вигляді жінки з незвичайним виглядом і пропорціями тіла навіть став шаблоном для мемів.
У соцмережах його встигли охрестити "чортівщиною" і "епічним трешем".
Місцева влада відкрила пам'ятник 18 грудня, а жителі розкритикували ідею. Городяни назвали скульптуру "пам'ятником Російської смерті" і запропонували прибрати її з парку.
У підсумку через три дні після його відкриття, пам'ятник вирішили знести.
Нова небезпека насувається на Україну, термінове попередження: "Вночі і вранці..."
Вибух у реанімації забрав життя тяжкохворих пацієнтів, що сталося: перші подробиці
Вірус забрав життя легенди радянського кінематографа: подробиці трагедії
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Раніше ми повідомляли, що на форумі «армія-2020», який проходив в Підмосков'ї, РФ представили нову розробку.
Йдеться про ударний безпілотник «Грім», муляж якого показали публіці.
"Пам'ятаєте, як показували новітній російський танк, обшитий фанерою? Ось нова саморобка гуртка "Умілі руки", показана на форумі" армія-2020", - ударний безпілотник"Грім". Порожній корпус, на підпорах, мабуть, склеєний з пап'є-маше", - іронічно висміяли даний екземпляр в мережі.
Нагадаємо, горе-авіаносець Путіна висміяли через конфуз з військовими.
Як повідомляла Politeka, Путін заявив, що людям не потрібні гроші: «нещасні олігархи».
Також Politeka розповідала, що Путін втратив контроль над ситуацією:»газова принадність накрилася".